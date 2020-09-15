Для оппозиционных политсил при карантине нет таких возможностей коммуникации с людьми, какая есть у действующей власти

Об этом в эфире Politeka Online заявил лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

"У нас нет ни единой возможности для коммуникации. В ВУЗы нас не пускают, на встречи не пускают... Я могу в киевском дворе собрать 5-10 пенсионеров и им что-то рассказать. Но учитывая то, что в Киеве два миллиона избирателей, с "дворовыми" встречами мы сильно не продвинемся", – посетовал политик.

Поэтому, продолжил Николай Томенко, выигрывают те люди, которые имеют большие деньги.

"Те люди, которые знают, как можно сделать предвыборную кампанию, поработав с социально незащищенными категориями. Это – так называемый сетевой маркетинг, когда через продукты, деньги, другие вещи вы привлекаете избирателей", – добавил политик.

Politeka писала о том, что Николай Томенко рассказал, как власть обманывает украинцев с карантином.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нового жесткого карантина в Украине не будет, вместо этого продолжится адаптивный. По его словам, благодаря разделению на зоны можно прогнозировать развитие ситуации для бизнеса. Николай Томенко возмутился такими высказываниями: "Интересное выступление премьер-министра. У меня возникает вопрос: а как же эти мастера спорта по коронавирусу, как назвал Зеленский себя и руководителей правительства? Они станут мастерами международного класа по вранью?".

Николай Томенко напомнил, что в начале карантина власть запугала украинцев, запретила выходить на улицу, гулять в парках и часто ходить по супермаркетам. В связи с этим политик предложил принять жесткие меры против представителей власти, которые внезапно изменили позицию.

"За этот период, когда заболеваемость была на порядок меньшей, фактически, положили малый и средний бизнес, нанесли вред обществу общественный и эмоциальный. А теперь вы говорите, что при таком количестве заболевших ничего не происходит", - подчеркнул Томенко. - "Первый вывод, который я делаю: давайте тогда откроем уголовное дело против должностных лиц, которые обманули руководство государства и украинский народ, создавая жесткие правила жизни во время первой волны. Очевидно, этого не надо было делать".

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