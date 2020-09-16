В случае победы демократов на выборах в США вряд ли произойдут какие-то радикальные изменения из курсом доллара

Такое мнение высказал экономист Александр Савченко в интервью Politeka-online.

"Давайте начнем без гипотезы, что демократы в случае победы предпримут радикальные действия по обеспечению американской валюты", - подчеркнул он.

Экономист напомнил, что еще несколько месяцев назад эксперты прогнозировали, что на конец года курс в Украине составит примерно 29 грн за один "зеленый" (+/- 1 грн).

"Мы видим, что наши прогнозы подтверждаются. В таком случае украинцы должны защитить свои сбережения от девальвации и инфляции. Лучше всего это делать, ища адекватные депозитные ставки в украинских банках. Например, если вам платят депозитную ставку 10-12% в украинском банке, и сумма небольшая, где-то до 200 тысяч, то можно даже делать депозиты в гривне", - отметил Савченко.

Если же найдется хорошая ставка в долларах, например, 3%, то эксперт советует обменять часть средств на доллары.

"И не забывайте о евро. В последние 2-3 месяца неожиданно для всех евро росло против доллара, а это значит, что интересными становятся и депозиты в евро, даже если они очень малоприбыльные", - сказал экономист.

Он подчеркнул, что такие советы касаются тех, "у кого деньги есть".

"У кого очень мало денег, я думаю, лучше держать в гривнах под высокую депозитную ставку", - добавил он.

Напомним, что новый бюджет задел зарплаты, соцвыплаты и курс валют, украинцев предупредили: "деньги для...".

Также Politeka писала, что курс доллара рванул вверх и это еще не предел, когда ожидать краха валюты: "по 29 гривен...".