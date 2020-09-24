Украинцы не берегут ни себя, ни других во время пандемии, думая, что к ним зараза не пристанет

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проведение в Запорожье музыкального фестиваля Хортица Freedom в минувшие выходные и заявил, что из-за этого Запорожье ждет новый всплеск больных на китайский вирус.

Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко для Politeka.On-line прокомментировал прогнозы Степанова и критично высказался о поведении украинцев в Запорожье (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, украинцы думают, что к ним не пристают болезни, и китайский вирус на нашей территории не действует, но цифры говорят обратное.

"Такое ощущение, что местная власть и сами украинцы считают, что на нашей территории пандемия не действует. У нас такая анархичная природа и нам кажется, что он не может к нам пристать. Но, если посмотреть на цифры, которые мы имеем сейчас, то у нас все растет в геометрической прогрессии. Поэтому такие мероприятия не приведут сейчас к добру", - заявил политик.

При этом он пояснил, что массовые мероприятия сейчас устраивают мэры разных украинских городов, чтобы сделать себе пиар перед местными выборами, наплевав на здоровье украинцев.

Кроме того, Томенко обратил внимание на то, что деньги, которые были отложены на борьбу с пандемией ушли на другие нужды.

"Есть у меня также вопросы к министру здравоохранения. Почему половина денег, которая была отложена на борьбу с пандемией, ушла на строительство дорог? На доплаты милиции, пограничникам использовали деньги. А как же врачи и больницы? ", - заявил Томенко.

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