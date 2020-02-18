"Біда, коли в уряді невігласи, але ще гірше, коли там брехуни"

Микола Томенко чітко пояснив, як український уряд маніпулює фактами, що показати себе в кращому світлі

Як повідомляє Знай.юа, про це український політик, лідер Громадського Руху "Рідна країна" Микола Томенко написав у своєму блозі.

«Вся нинішня риторика і чергові обіцянки Уряду в контексті Звіту-2019 або маніпуляція цифрами або відверта брехня. Найсумніше, що по багатьох позиціях подаються цифри Уряду, які не відповідають цифрам Державного агенства статистики. Або ж урядовці вибірково подають більш виграшні показники у вигідному порівняльному контексті», - зазначив Томенко.

Аналіз він почав з показників народжуваності й смертності як одного з визначальних критеріїв індексу людського розвитку.

Січень-лютий 2019:

Народжуваність 286.777:

Смертність 533 764;

Скорочення природного приросту - 246 987!

Томенко підкреслив, що це найгірший і найсумніший показник за останні роки.

Так, в у 2018 році - скорочення прородного приросту населення становило - 222. 501;

В 2017 - 189.404;

В 2016 - 164.280;

В 2015 - 165.789...

Показники в агросекторі:

Зменшення поголів’я - 7 відсотків;

Зменшення виробництва молока - 3.7 відсотків.

При цьому Томенко додав, що триває скорочення шкіл, лікарень і бібліотек, особливо у сільській місцевості, розпочате попередніми урядами.

«Фантастичні обіцянки Уряду обурюють ще більше», - зазначив політик.

1 000 000 робочих місць - дивись програму Ющенка;

4 000 км доріг - дивись обіцянку Гройсмана;

100 стадіонів нової формації - в бюджеті кошти не передбачено.

«Нагадаю,що при бажанні Ви можете прочитати мої критичні статті щодо "144 реформ Порошенка", Бюджетів та Програм діяльності й звітів Урядів Яценюка і Гройсмана», - підсумував Томенко.