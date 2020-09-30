Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко предупредил киевлян о том, кто может занять места в Киевском горсовете

Он рассказал о скандальных кандидатах и дерибане земли в эфире Politeka-Online (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

25 октября в Киеве, как и по всей Украине, пройдут выборы в местные советы. Как считает Николай Томенко, политические силы используют махинации, чтобы прорваться к власти.

"Я так понимаю, что очень много партий, прикрываясь карантинными вещами, просто будут выстраивать схемы и тотально скупать избирателей. Явка будет небольшой, никого не будут никуда пускать - карантин же, ни наблюдателей, ни кого-либо другого... Сейчас новый тренд - дети застройщиков. Я посмотрел, что активно жены и дети застройщиков активно двинулись по списках", - заявил лидер "Рідної країни".

Николай Томенко также рассказал, на какие уловки пошла "Европейская солидарность" во главе с бывшим президентом.

"У Порошенко ситуация такая: фактически он взял ответственность за коррупционный Киев. Как хитро сделали, как бы "на лоха" - первая пятерка или десятка в целом из тех людей, которые не были в Киевсовете или непричастны к застройке, а правильный список - в 13 избирательных округах. Там все депутаты Киевсовета, которые по третьему разу заходят, причастны к голосованиям за скандальные вещи, они были при власти все года. Как можно верить команде Порошенко, которая говорит, что будет строить европейский Киев, если она построила коррупционный Киев", - возмутился он.

Напомним, Томенко рассказал, что не так с отставкой Гончарука: "Правовое недоразумение..."

Как сообщала Politeka, Томенко сделал срочное обращение: "У украинцев хотят отобрать 122 миллиона..."

Также Politeka писала, что Николай Томенко вывел на чистую воду правительство: «Или манипуляция, или..."