Украинцы могут недополучать пенсии уже в следующем году

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, заявление Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет государство не будет иметь возможности платить пенсии - неправдивое.

"Честно говоря, такое уже будет со следующего года, поскольку Пенсионные фонды не имеют возможности куда либо и что либо инвестировать. В следующем году это уже усугубится до полного банкротства, а что будет через 15 лет мы даже не узнаем", - отметил эксперт.

Чаплыга подчеркнул, что менять ситуацию Шмыгаль не собирается.

"Подобные заявления, которые делает премьер-министр свидетельствуют о том, что он не собирается создавать ни 500, ни даже одну тысячу рабочих мест. Если у нас их нет, то кто будет наполнять пенсионный фонд? Премьер говорит, что его нынешняя программа, которую не утвердил парламент, продолжит сжимание рабочих мест и превращения Украины в территорию населенную некими зулусами, которые сапают землю", - подытожил эксперт.

Напомним, что украинцев оставят без пенсий, срочное обращение ПФУ.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммуналку, украинцам сообщили о важном решении.

Также Politeka писала, что в Раде бунт против «послекризисного» бюджета-2021 с повышением пенсий и долларом 29,1 грн.