Штрафы за нарушение карантинных мер должны быть существенными

Об этом украинская телеведущая и журналистка Алеся Бацман заявила в эфире Politeka Online. По ее словам, когда речь идет о жизни и смерти людей, нужно быть более жесткими.

«Здесь должна быть диктатура закона. Важно иметь в каждом государстве демократию на пути принятия, обсуждения законов, на пути идей. И очень важно иметь потом диктатуру законов. Если есть правило, его нужно соблюдать. И не 170 гривен должен быть штраф, а какая-то ощутимая сумма. Две тысячи гривен, три тысячи гривен, чтобы это было существенно. В Европе 300 евро штраф. И ты его заплатишь, если будешь без маски. И это наши люди хорошо понимают», - заявила Бацман.

Она напомнила, что украинцы, когда попадают за границу, сразу же пристегиваются в авто.

«Если они тут ездят без ремней безопасности, но попадая туда они тут же пристегиваются. Почему? А больно, потому что 400-500-600 евро штраф», - подметила она.

По мнению журналистки, правоохранители должны штрафовать людей за нарушения.

«Один раз подойдет, оштрафует, один раз будет какая-то история скандальная. Но это один раз и то – подключаться другие и скажут, что это правило. Закон надо выполнять», - добавила Бацман.

Напомним, что власть гонит украинцев на выборы, несмотря на продление карантина: "Стоит готовиться к новым антирекордам".

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