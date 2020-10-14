Дії уряду перед місцевими виборами призведуть до руйнування всієї економічної системи України

Про це в ефірі Politeka On-Line заявив політолог і економіст Олег Соскін (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

За словами експерта, людям, які зараз керують країною, не вистачає політичних та економічних знань для розвитку бізнесу в державі. Незважаючи на це, політики намагаються нав'язувати.

"Прийшли до влади ті ж більшовики, які думають, що булки ростуть на деревах, люди суб'єктивного способу життя. Вони думають, що своєю волею, директивами, своїми рішеннями людськими можуть впливати на об'єктивну економічну, фінансову, соціальну реальність, життя суспільства... Вони сьогодні диктують порядок денний мільйонам людей, а найдивніше, що ці мільйони на це погоджуються", - зазначив політолог.

Олег Соскін обурився, що уряд на тлі важкої ситуації з карантином заважає українським підприємцям, хоча має допомагати розвиватися:

"Вони що, боги? Можуть комусь щось забороняти або дозволяти? Вони штрафи накладатимуть - а ви робили ці ресторани, відкривали магазини, створювали підприємства? Може, ви створили умови, щоб людина стала приватним власником? Може, ви йому допомогли бізнес-план розробити, ризики на себе взяли? Ви нічого цього не робили".

За словами Олега Соскіна, тотальні заборони з боку влади обернуться катастрофою державного масштабу:

"Я думаю, це закінчиться плачевно. Зараз всі говорять, що після 20-го відбудуться трагічні, драматичні події, що готується зрив місцевих виборів, що будуть прийняті рішення, введуть воєнний стан. Все до цього готується... Вони йдуть до локдауну, тобто повної заборони всього і вся-завалиться вже не просто економіка, а вся система політ-економічних відносин, господарювання, фінансів, грошей завалиться. Це називається "військовий комунізм". Буде повний крах України".

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