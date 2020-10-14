Украинцев ждет существенное падение экономики, поскольку весь мир несет убытки из-за ситуации с вирусом

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мы падаем до сих пор. И будем падать еще и дальше. Говорить о том, что экономика развивается, или будет делать это в ближайшее время можно, но никто не понимает, когда. Потому что мир падает. Катастрофически падает. Страны, которые успешны, к примеру Швеция - тоже упала на 12% в прошлом квартале. Мы не отстали от них. Германия, Франция и другие страны - падение на 20% и больше», - отметил он.

В то же время Клочок призвал сравнить ситуации: если развитые страны рухнули так сильно, то какая ситуация у нас в стране.

«А теперь представьте, какое падение у них - и какое у нас. И пока мир движется на дно. Если мы остановим падение, весь мир, до конца года, и вырастем хотя бы на 1,5% - это будет очень хорошо. Если мы начнем отталкиваться от того нуля, который имеем, то мы вырастем до уровня 2014 года. И пусть никто не рисует себе иллюзий. Но это будет хорошо», - подчеркнул он.

Также эксперт призвал украинцев не надеяться на рост экономики в ближайшем будущем.

«Но у меня есть сомнения, что мы и мир начнем расти. Даже в первой половине 2021 года. Говорить об этом пока сложно. Вспомните разговоры о том, что к осени мы якобы будем иметь вакцину. Она, возможно, есть. Но нам ее не дают», - уточнил он.

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