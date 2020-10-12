Украинцев предупредили о новой волне подорожании тарифов на газ, которая накроет нас уже этой зимой
Об этом в эфире Politeka On-line рассказал эксперт по энергетическим вопросам и директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).
«Не может отопление подешеветь при дорожающем газе. По определению. Прогнозы сегодня крайне неприятны, и говорят, что цена может подняться до восьми тысяч. Если предыдущая цена была семь, то я так понимаю, речь идет о самых холодных месяцах - декабрь, январь. Насколько они будут холодными - покажет время. В чем проблема - на рынке практически нет газа, которую почти всю под себя поджал НАК «Нафтогаз Украина», - отметил он.
При этом сам национальный регулятор, по словам Землянского, создает абсурдную ситуацию на ровном месте.
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«Он не выставляет этот газ на биржу - он закачивает его в хранилища и предлагает его экспортировать. Складывается абсурдная ситуация. Почему я говорю о дезертирстве государства - оно никак не влияет на НАК "Нафтогаз", чтобы он выполнит свою прямую обязанность, наложенную законом о рынке газа. Отпустил газ, чтобы у нас было действительное рыночное ценообразование. Там должен находиться не только дорогой импортный ресурс, но и внутренний, который продается по более низкой цене», - подчеркнул он.
Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.
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