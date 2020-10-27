Досрочные парламентские выборы в Украине маловероятны, если президент Украины Владимир Зеленский "не самоубийца"
Такое мнение высказала бывшая народная депутат Надежда Савченко в интервью Politeka-online.
"Переизбирать парламент, когда у тебя и так беспорядок в доме по всем норам, и тебе начинать менять крышу, которая начнет течь - я думаю, нет..." - прогнозирует Савченко.
По мнению бывшего парламентария, вероятнее всего Зеленский распустит правительство и, возможно, создаст определенное коалиционное правительство, чтобы сохранить стабильность власти и "не получить Майдан" по осени.
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Она подчеркнула, что общество в Украине стало радикализированным и сейчас делится на тех, кто за "армию, язык и веру" и тех, кто поддерживает идеологию "за победу, деды воевали".
"Зеленский показал луч света в конце туннеля, но люди быстро увидели, что там идет поезд навстречу, поэтому все снова рассыпались на два лагеря", - подчеркнула Савченко.
По ее мнению, Зеленскому сейчас важно сохранить свой пост президента и видимость власти, иначе его ждет очередной Майдан.
"Людей у нас умеют выводить на улицы очень много политиков и у них есть на это очень много денег", - добавила Савченко.
Напомним, в "Слуге народа" решились на исповедь после провала на выборах.
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