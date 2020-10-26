Тем временем в Офисе президента винят СМИ и оппозицию

Скандальный нардеп Максим Бужанский уверен, что низкий рейтинг партии "Слуга народа" на местных выборах связан с тем, что политсила не выполнила никаких своих предыдущих обещаний

Как передает Politeka, об этом Бужанский написал на своем Telegram-канале.

Политик обнародовал скриншот с Telegram-канала PavlovskyNews, где отмечается, что "слуги" объяснили результаты выборов "информационной грязью", которую якобы вылили на политсилу.

"О, а вот и наглядная демонстрация того, почему результат СН получился таким, каким получился. По версии Подоляка (советника главы Офиса президента, - ред.). Ни слова о том, что мы систематически не выполнили ни черта из того, что обещали и должны были", - заявил Бужанский.

По его словам, действующая власть обвиняет оппозицию, СМИ и всех, кроме себя.

"Граждане виноваты, оппозиция виновата, СМИ виноваты и нардепы сами у себя управленческую вертикаль не смогли построить. Офис совал нос в каждый вопрос, а вертикаль почему-то не строилась. Ванна, которую Подоляк пытается набрать руководству, не теплая", - подчеркнул он.

Напомним, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: "за каждый голос обещали по...".

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