Неудачным результатам партии "Слуги народа" на местных выборах есть три причины

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Андрей Золотарев в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По мнению эксперта, на результаты голосования прежде всего повлияла явка, но не обошлось и без ошибки самих "слуг".

"Очень подвела явка. Возможно, стратегическая ошибка "Слуг народа", которые говорили о диджитализации, заключается в том, что они не внедрили электронное голосование. Это бы значительно подняло процент голосования молодежи и процент за "слуг". Выборы моделировались исходя из явки 45-50 процентов, когда результат был бы для них гораздо лучше", - объяснил политолог.

Золотарев также подчеркнул, что децентрализация в Украине дала в руки мэров колоссальные ресурсы.

"Возьмите тот же Днепр. Последний год мэрства Куличенко (2014год) и 2019 год - бюджет увеличился в 10 раз. Эта серьезная концентрация ресурсов, которая позволяет что-то показать, что-то подмарафетить. Региональные элиты очень усилились", - заявил эксперт.

Напомним, в "Слуге народа" решились на исповедь после провала на выборах.

Как сообщала Politeka, экзитпол на местных выборах 2020: результаты голосования в Украине 25 октября.

Также Politeka писала, что местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: "за каждый голос обещали по…".