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Бедность украинцев обусловлена искусственным увеличением курса валют и другими факторами

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал экономист Александр Савченко в интервью Politeka.On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, есть реальный курс валют в Украине, например - 28,5 грн/долл, а также есть курс валют за покупную возможность - 9 грн/долл. Чтобы рассчитать конечный курс берутся цены на базовые товары в Киеве и делятся на цены базовых товаров в Нью-Йорке.

"По всем этим расчётам курс валют в Украине должен становить 9 грн/долл. Но, чем выше разница между реальным курсом и покупной возможностью, тем бездарнее управление внутри страны. В этом мы чемпионы, мы всегда занимаем по валютным показателям третье или четвертое место с конца среди стран, которые ведут удачный менеджмент", - отметил экономист.

Он добавил, что в Украине курс валют недооцененный, поэтому его искусственно держат на высоких показателях. Но реальная цена за доллар в Украине должна становить 9 грн.

"Эта недооценка гривны и показывает наше убожество. Если бы у нас было такое правительство или Центральный банк, как в США, то курс валют становил бы 9 грн/долл. Но у нас все по-другому: вся эта коррупция, непрофессиональное управление, оплачивается украинцами через сегодняшний курс, поэтому мы такие бедные", - заявил Александр Савченко.

Эксперт пояснил, что благодаря поднятию курса и цен в стране украинская власть решает свои проблемы. В то же самое время, цены на товары и услуги в Европе и США удерживают и контролируют. Из этого всего есть только один выход - думать, перед тем, как кого-то выбирать во власть.

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