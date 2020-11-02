В некоторых странах Европы в рамках карантинных мероприятий во время пандемии ввели комендантский час, однако для Украины такие меры маловероятны

Такое мнение высказал бывший народный депутат и лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук в интервью Politeka-online.

Так, по словам Катеринчука, во Франции ввели комендантский час, а также запретили выходить от дома дальше, чем на километр. Если у человека есть необходимость выйти в магазин или аптеку, нужно заполнить соответствующую электронную форму и получить разрешение на то, чтобы уйти из дома на расстояние более 1 км. Также во Франции обязательным является ношение масок повсюду - даже на открытом воздухе.

Что же касается Украины, по мнению Катеринчука, маловероятно, что будет вводиться комендантский час, хотя в определенной степени эта мера уже действует.

"Фактически он (комендантский час, - ред.) уже есть по ограничению работы ночных клубов, ресторанов, кафе, кинотеатров... Он уже есть в таком виде. Я не думаю, что у нас будет комендантский час. Если, как говорит министр охраны доровья, будет 20 тысяч в сутки (новых случаев заражения, - ред.), то да", - считает Катеринчук.

При этом политик подчеркнул, что глава МОЗ акцентирует на дефиците коек в больницах, однако, по мнению Катеринчука, это не является актуальной проблемой, поскольку в медучреждениях все равно не хватает персонала. Кроме того, в Украине уже наблюдается дефицит лекарств.

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