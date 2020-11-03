Верховная Рада должна срочно вмешаться в дела Конституционного суда, изменив состав судей

Как сообщает Politeka.net, такой совет для украинского парламента и Владимира Зеленского дал политический деятель, судья и доктор философских наук Юрий Кармазин в эфире Politeka.On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт отметил, что Рада должна срочно взяться за дело и назначить двух судей Конституционного суда, ведь она их не назначила - у нас сейчас 15 судей, а должно быть 18. Кроме того, Глава Верховного суда Украины потерял доверие и должен уйти.

"Есть требования к судьям Конституционного суда в статье 3, кроме того, там есть пункт о высоких моральных качествах. Следуя из этого, многие судьи КСУ должны уйти в отставку. Где-то человек пять из КСУ должны обновиться", - отметил он.

По его мнению, НАПК (Национальное агентство по предупреждению коррупции - прим.ред.), которое занимается декларированными бумажками, необходимо упростить.

"ГБР у нас занимается расследованиями, поэтому в их бюро должно быть подразделение, которое будет заниматься коррупцией. НАБУ, НАПК также должны быть внутри этого подразделения. Только в этом случае украинцы увидят результат. А сейчас 12 миллиардов вложено в коррупционное агентство, а результатов ноль", - считает Кармазин.

Кармазин не теряет надежды на то, что КСУ исправит свои ошибки, и возьмет пример у Молдовы.

"Все, что сейчас говорят послы и всякие Еврокомисии, что у нас отменено электронное декларирование не является истинным, ведь электронные декларации у нас никто не отменял. Может ли КСУ передумать и отменить свои решения. Да, может, об этом говорится в 92 Статье закона "О Конституционном суде". Так было в истории - в прошлом году КС Молдовы отменил свое решение", - резюмировал эксперт.

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