Президент Владимир Зеленский созывает срочное закрытое заседание СНБО
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте президента.
Причиной стало определения мер неотложной должной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
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Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.
"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее", - отметил Зеленский.
Напомним, 27 октября стало известно, что Конституционный суд Украины 27 октября на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование состояния чиновниками и судьями.
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Так, наказание в виде пожизненного срока для коррупционеров поддержали 81% опрошенных.
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