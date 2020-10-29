В чем причина

Президент Владимир Зеленский созывает срочное закрытое заседание СНБО

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте президента.

Причиной стало определения мер неотложной должной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее", - отметил Зеленский.

Напомним, 27 октября стало известно, что Конституционный суд Украины 27 октября на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование состояния чиновниками и судьями.

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Так, наказание в виде пожизненного срока для коррупционеров поддержали 81% опрошенных.

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