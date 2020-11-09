Чем больше жилплощадь, тем меньше шансов заразиться

Количество больных китайским вирусом украинцев стремительно растет, и вопрос безопасности для тех, кто еще не заразился, выходит на первый план

Особенно актуален он в том случае, если COVID-19 уже затронул кого-то из членов семьи. Как свести риски заразиться к минимуму, находясь под одной крышей с больным, в интервью Politeka Online рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением столичной городской больницы №17 Светлана Гук.

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По словам врача, безопасность во многом зависит от квартирного вопроса.

«Если это однокомнатная квартира, то вряд ли что-то получится», – пояснила гость эфира.

Поэтому лучше всего было бы, если бы больного человека можно было на время болезни изолировать в другое место.

Если же жилплощадь позволяет, то заболевшему члену семьи лучше выделить отдельную комнату, которая постоянно проветривается.

Выходя на кухню, в туалет или ванную, больной должен обязательно надевать маску. Кроме того, у него должна быть отдельная посуда.

Тем родственникам, которые заходят в комнату к зараженному, чтобы в чем-то помочь, Гук также советует обязательно надевать маску. Кроме того, можно воспользоваться дополнительно барьерными спреями в нос. При попадании в нос они образуют полимерную пленку, не давая бактериям прикоснуться к слизистой.

По словам пульмонолога, можно также использовать интерфероны, однако доказательной базы, что они однозначно эффективны, нет.

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