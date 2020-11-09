Вакцина-кандидат от COVID-19 показала более чем 90% эффективности

В частности, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.

Об этом сообщают издания The Gardian, Bloomberg и Reuters.

Предполагается, что после получения разрешения от регуляторов препарат поступит в ограниченном количестве (до 50 млн доз) для вакцинирования людей из групп риска. Но стоит отметить, что соответствующие результаты все же являются только предварительными.

В Pfizer утверждают, что серьезных побочных эффектов при применении препарата не было.

"Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов нашего испытания вакцины против COVID-19 на третьей фазе предоставляет первоначальные доказательства ее способности предотвращать вирус", – зявил председатель и исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Отмечается, что компании продолжат испытания, а это означает, что существует вероятность изменения уровня эффективности вакцины.

Там добавили, что сбор необходимых данных по безопасности вакцины займет время до третьей недели ноября, после чего эксперты направят досье на утверждение регулирующим органам. Скорейшее лицензирование, как предполагается, может означать, что первые дозы будут получены медицинским работникам к концу года.

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