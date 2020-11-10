ВСУ должны усиливаться для получения преимущества перед РФ
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военных эксперт Олег Жданов в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его слова, глядя на Карабахский конфликт можно сделать только один вывод.
"Только боеспособное государство может сохранить суверенитет и поддерживать на международной арене субъектность. Только вооружённые силы. Я не говорю, что они завтра должны пойти в бой, но их наличие и способность решить любой вопрос силовым путем дает возможно политическому руководству вести переговоры в любых условиях и иметь на них перевес", - отметил эксперт.
По его словам, только обеспечив военное преимущество Украина может выйти победителем в переговорах с РФ.
"Поиск компромиссов - это путь к капитуляции и к поражению", - подытожил военный эксперт.
Экс-солистка "Серебро" с идеального ракурса показала свои упругие места: "Супер бум!"
Ратаковски из Victoria’s Secret свела с ума пикантной позой, позволив заглянуть себе между ног: «Ох уж эти глазки…»
Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
Сумская впервые рассказала о своем страшном диагнозе и назвала первые симптомы: "Обнаружили в начале лета"
Ранее сообщалось, что Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.
Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.