ВСУ должны усиливаться для получения преимущества перед РФ

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военных эксперт Олег Жданов в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его слова, глядя на Карабахский конфликт можно сделать только один вывод.

"Только боеспособное государство может сохранить суверенитет и поддерживать на международной арене субъектность. Только вооружённые силы. Я не говорю, что они завтра должны пойти в бой, но их наличие и способность решить любой вопрос силовым путем дает возможно политическому руководству вести переговоры в любых условиях и иметь на них перевес", - отметил эксперт.

По его словам, только обеспечив военное преимущество Украина может выйти победителем в переговорах с РФ.



"Поиск компромиссов - это путь к капитуляции и к поражению", - подытожил военный эксперт.





Ранее сообщалось, что Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.





