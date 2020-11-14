Активная позиция Украины в отношении конфликта в Нагорном Карабахе ошибочна

Как информирует Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это была не просто официальная позиция, есть неподтвержденная информация по поводу поставок оружия украинской стороной через Турцию в Азербайджан. Мы понимаем значимость этой поставки. Азербайджан – богатая страна, Турция тоже. Это – милитаристские страны, у них есть доступ к оружию и им есть где брать оружие. Если этот факт (поставки оружия Украиной, – Ред.) подтвердится, то всю дружескую историю взаимоотношений Украины с одной из стран, с которой у нас была общая история, можно перечеркнуть одним фактом", – заявил Атаманюк.

Также эксперт считает, что украинские дипломаты в данном конкретном случае не помогают Украине, а мешает нашей стране.

"Если был самолет с оружием и была поставка 10-50 миллионов долларов, то это ничего не решило для нашего бюджета кардинально и для ВПК тоже. Правда у каждого своя. Мы должны ответственно думать о тех людях (из Армении и Азербайждана, – Ред.), которые находятся в Украине. Чтобы не спровоцировать здесь этнические разборки между ними, теракты и проблемы. Мы не должны терять обе страны, которые для нас важны и дороги, они – наши братья. Поэтому, дипломатическая риторика должна быть исключительно миротворческой: сядьде за стол переговоров и в рамках мирового законодательства в правовом поле решите свои проблемы", – добавил Юрий Атаманюк.

Напомним, Россия заводит в Карабах танки и "Грады", видео: "договоренностями не предусматривалось".

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.