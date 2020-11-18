В Украине усилится недовольство народа действиями властей уже под конец года

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, действия властей в отношении предпринимателям несправедливы и добавил, что уже в декабре ситуация может обостриться.

"Я вам сейчас расскажу. Им этого (протестов предпринимателей - ред.) показалось мало. Декабрь бабахнет. Они (депутаты - ред.) обидели этих людей. Это все соросятня вместе с товарищем Зеленским", - считает эксперт.

Также он отметил, что на ближайших заседаниях Верховной рады будут рассматриваться правки, которые несут катастрофические последствия для бюджета страны и украинцев.

"Знаете, что (Галина -ред.) Третьякова придумала? Товарищи решили в начале декабря умыкнуть пенсионный фонд, фонд по безработице и по соцстаху, сделать частным пенсионный фонд и хлопнуть профсоюзы. Поздравляю, это после того, как они хлопнули по ФОПам", - подытожил политолог.

Напомним, что Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.