Целесообразность введения локдауна в Украине я вижу, но инструментов реализации нет

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью "Politeka Online" рассказал о том, считает ли он решение власти ввести локдаун в Украине правильным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Комаровского, смысл введения локдауна на территории страны есть, но инструментов для внедрения этого решения нет.

"Целесообразность действий я вижу, а инструменты реализации не вижу, их никто не видит, судя по всему. Если бы мы сейчас вместе начали бы регулировать безопасность дорожного движения и ограничили въезд в город только желтых автомобилей или только красных, понятно, что эти автомобили меньше бы попали в аварию", - привел в пример Евгений Комаровский.

Комаровский считает, что любые меры, которые помогут людям меньше общаться друг с другом, дадут эффект, хоть и незначительный. По словам Комаровского, карантин выходного дня придумал не Максим Степанов и не Владимир Зеленский, а кто-то другой, кто прячется за спиной политиков и подставляет их.

"Людей, скорее всего, возмущает не сам карантин выходного дня, а ощущение социальной несправедливости. Я просто хотел бы заглянуть в глаза конкретному человеку, который это придумал. Кто этот человек? Кто-то умничает за спиной у политиков и подставляет министров. Ему есть, чем заниматься, а не тратить свое время на объяснения", - уточнил Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский прокомментировал мнение касательно того, что Украина решила ввести карантин выходного дня после того, как это сделали другие страны.

"У нас есть очень классная украинская поговорка "Треба шось робити". Карантин выходного дня – это треба шось робити", - считает Евгений Комаровский.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.

Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.