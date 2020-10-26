Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил украинцев о новом ухудшении ситуации с коронавирусом

По его прогнозам, резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине произойдет, скорее всего, с середины октября – с началом отопительного сезона. То есть беда уже близко маячит над украинцами.

Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

При этом он пояснил, что это случится не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса.

"То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, – абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи", – написал он.

Комаровский рассказал, что люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!" – пояснил он.

Поэтому в школах, по мнению Комаровского, не полное игнорирование мер предосторожности, а "полное отсутствие логики и здравого смысла".

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.