Украинцам необходимо понять, что во время локдауна хоть и станет труднее, но это поможет уберечь жизни

Локдаун в Украине в декабре 2020 года вполне возможен. За введение локдауна немедленно в декабре выступает часть политикума и ряд экспертов.

Как сообщает Politeka.net, экономист Андрей Новак в эфире Politeka.On-line рассказал, что будет работать в случае введения жесткого карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, даже во время жесткого карантина будут работать продуктовые магазины и аптеки, но скопление людей в этих местах все равно будет.

"Людям нельзя перекрыть доступ к необходимому - продуктовым магазинам или медицинской помощи: аптекам, больницам и центрам. Эти учереждения должны работать. Проблема в том, что из-за этого невозможно избежать скопления людей в современном мире. Надо это понимать и быть готовыми к этому", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что в отличии от карантина выходного дня, локдаун сможет подействовать. Так, введение локдауна разорвет цепь передачи коронавируса, а заболеваемость может значительно упасть.

"Карантин выходного дня абсолютно ничего не дает, но так называемый локдаун действительно может значительно уменьшить колличество заболеваемых на коронавирус. Хоть и будет трудно", - резюмировал экономист.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, в Украине могут вырасти случаи заболевания вирусом, названа основная причина.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.