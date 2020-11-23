Медики в Україні зараз продовжують виконувати роль пожежників, які гасять пожежу

А на існуючу кількість ліжок не вистачає медперсоналу. Все це показує, що українська система охорони здоров'я вже не витримує боротьби з коронавірусом.

Таку думку озвучив врач-епідеміолог Андрій Александрін в ефірі каналу "Україна 24".

Він також вважає, що епідемія коронавірусу в Україні вийшла за рамки медичної проблеми.

"Потрібно було хоча б прислухатися, в тому числі і до народних депутатів, перших осіб країни, міністра охорони здоров'я. Ми бачимо, що коли він виступав з трибуни Верховної Ради, його просто ігнорували. І він звертав увагу на те, що коронавірус давно вийшов за рамки медичної проблеми і став соціальною, і за це повинні відповідати інші центральні органи виконавчої влади, але вони не спрацювали", – заявив Александрін.

Він додав, що медики зараз продовжують виконувати роль пожежників, які гасять пожежу.

"Системи охорони здоров'я вже не вистачає. Можна хоч 200 тисяч ліжок зробити, але на сьогоднішню кількість ліжок, відведених під COVID-19, вже не вистачає медичного персоналу. Медики вже по другому разу почали хворіти COVID-19", - резюмував епідеміолог.

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