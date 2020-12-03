Это может привести к очень непредсказуемым последствиям

Реальные масштабы эпидемии коронавируса могут не порадовать украинцев

Ведь истинный масштаб эпидемии нового коронавируса в Украине может на порядок превышать официальные данные.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире Politeka.On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, каждый божий день украинцы слышат некий диссонанс с цифрами по заболевшим и госпитализированным с коронавирусом.

"Каждый божий день в Украине, выходит кто-то из министров и какую цифру ему Бог на душу положил, ту он и сказал. Потом привязавшись к этой цифре, товарищ выводит какую-то теорию с новыми цифрами. После него приходит еще один и берет конечную цифру, чтобы построить собственную теорию. Вот так работает вся наша медицинская система", - пояснил с иронией Чаплыга.

Эксперт добавил, что локдаун в Украине превратился в инструмент запугивания простых украинцев.

"Парламент он кому служит? Локдаун у них, что дубинка-запугивания? Или локдаун - это то, что сможет принести пользу и уберечь человеческие жизни? А, у нас выходят и говорят: "Так, всем спрятаться, всем бояться, будет так". Тем временем, в других странах, когда говорят о локдауне, всех успокаивают и объясняют, как его пережить, дают советы", - резюмировал он.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.