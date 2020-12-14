Это надо было сделать уже давно

Сын убитого в 90-е украинского бизнесмена Евгения Щербаня рассказал, что думает о нынешних олигархах

Об этом он рассказал в эфире студии Politeka On-line.

Так, у Евгения Щербаня-младшего поинтересовались, что он думает о возможной дестабилизации ситуации в Украине после выхода журналистского расследования с его участием, которое вышло под названием «Наследник».

«Есть по этому поводу такая поговорка: взмах бабочки на одном конце Земли порождает бурю на другом. Если мои действия послужат тому, чтобы сделать нашу Украину более сильной в плане правовой плоскости - я буду только рад», - отметил он.

В то же время Щербань рассказал, почему украинским олигархам нужно уже сейчас задуматься и пересмотреть многие свои позиции.

«А то, что скажем, ребята-тяжеловесы, олигархи - им нужно задуматься и многое пересмотреть в отношении того, что отдают Украине, себе и людям. У них есть свои дети, они должны о них позаботиться, как никто другой. Мой отец в этом плане говорил - если мы будем жить в бедном обществе, нам этого не простят. Поэтому нам пора давно над этим задуматься. Если я в это внесу какой-то вклад - буду только счастлив», - подчеркнул он.

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Кроме того, Щербань признался, что в 90-е мужчины поступали так, как поступали, по одной простой причине - была потребность себя проявить.

«На самом деле 90-е были. Многие их помнят и знают. Просто у людей, особенно у мужчины есть потребность - проявлять себя именно как мужчина. И, к сожалению, это не всегда можно сделать в каком-то хорошем ключе», - резюмировал он.

Напомним, сын Евгения Щербаня обратился к «Громадському», призвав не спекулировать на семейной трагедии.

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