Руслан Щербань – сын убитого в ноябре 1996 года Евгения Щербаня – обеспокоен возможными спекуляциями вокруг памяти об отце, из-за анонсированного проекта «Громадського».

Об этом говорится в открытом письме Руслана Щербаня, обнародованном в издании «Гордон».

«Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма «Наследник» - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о «домыслах» о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным «источником» в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете «расследованием», - пишет Руслан Щербань в своём обращении.

Опасения у сына Щербаня вызывает то, что фильм основан исключительно на рассказе его брата, который столкнулся с проблемами зависимости и теперь возможно таким образом пытается улучшить свое материальное положение.

«В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал «торговать» семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать «память об отце» подороже», - обращается Щербань к редакции «Громадського».

Он также подчеркнул, что главным источником информации для фильма стал человек, который никогда не имел ни малейшего отношения к бизнесу Евгения Щербаня.

«Вы говорите о «бизнесе» с человеком, который всегда интересовался только «красивой жизнью», всегда шел на поводу у своих слабостей, и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца», - говорится в обращении.

Сын убитого Щербаня допускает, что редакция «Громадського» была введена в заблуждение и может принять домыслы страдающего от зависимости человека за неопровержимые «факты».

«Призываю вас не искать сенсаций там, где их нет. Не выдавать «домыслы» зависимого и слабого человека за факты. Не спекулировать на нашей трагедии», - подытожил Руслан Щербань.