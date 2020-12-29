Астролог рассказала, чем опасен коридор затмений конца 2020 года
2020-й год оказался очень неординарным. Он готовится уступить место следующему. Но даже напоследок приготовил кое-что необычное. В последние месяцы произойдет коридор затмений.
Как отметила астролог Елена Осипенко в эфире Politeka Online в период коридора затмений обостряются страхи, зависимости и фобии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Коридор затмения - это достаточно фатальное событие. Фатум - это неплохо, но есть кармические процессы. И даже первые заболевания коронавируса в Китае произошли именно в коридоре затмения в 2019 году. Ведь накануне затмения всегда происходят очень важные события", - пояснила эксперт.
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Она добавила, что именно то, что положило начало в период затмения повлекло серьезную волну по всему миру.
По словам астролога, события, которые происходят в сезон затмений, задают направления событиям в жизни на полгода вперед.
"Марс ретроградный бывает раз в полгода. Около 85 дней он идет. Это очень длинный период. Кроме того, и Венера ретроградная. И очень мало приятных периодов было в 2020 году. Надо было планировать на год вперед, чтобы хоть как-то благоприятно все закончилось", - рассказала астролог.
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