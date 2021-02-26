Фейки, которым стоит перестать верить: Вооруженные Силы Украины будто бы игнорируют провокации боевиков «ЛДНР».

Так призывает Дмитрий Снегирев, политический эксперт и председатель ГИ «Правое дело», в своем блоге.

Снегирев предоставляет подтвержденную миссией ОБСЕ информацию с фронта. Например, об изменении дислокации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, в частности, в районе поселка Терновое, где также локализовано технику численностью в 130 единиц. С другой стороны, при продвижении российской колонны 15-16 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала российское реле новой разработки на полигоне в Бугаевке, что на Луганщине. А у города Хрустальное накоплено систему реактивного залпового огня «Град» количеством в 20 единиц.

Информацию об отсутствии реакции украинских военных на огонь боевиков «ЛДНР» Снегирев комментирует однозначно: «Это откровенные фейки, которые подрывают моральный и боевой дух бойцов ВСУ».

Причины возникновения и распространения фейков эксперт видит в непонятных политических дивидендах. Не будучи сторонником нынешнего или бывшего президента Украины, Снегирев воздерживается от субъективных комментариев в их сторону и признает авторитет Вооруженных Сил Украины аксиомой.

«И я не позволю использовать грязные политические игры ради унижения или понижение субъектности этих важных государственных институтов, которые являются гарантами территориальной целостности и суверенитета Украины», - заявляет он.

Эксперт утверждает, что украинские военные отвечают на провокационные действия боевиков ЛДНР адекватно и жестоко, что подтверждают последние события. Свои потери признают сами оккупанты, а потому не надо намеренно преуменьшать их численность, как это в последнее время происходит в украинских СМИ. Заявления о недоверии количеству погибших со стороны «ЛДНР» безосновательны.

«Давайте прекратим угнетать наших защитников, ставить под сомнение их способность защищать нашу с вами независимость и мир», - заключает Снегирев.

Напоминаем, Снегирев назвал работу украинского разведсообщества эффективной.

Ранее Politeka сообщала о важности цели победить в войне, а не получить мир.