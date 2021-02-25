Попри заперечення інформації про український безпілотник у бойовиків «ЛДНР» в Калиновому та поширення чуток про заборону роботи контрдиверсійних підрозділів і безпілотних літальних апаратів, ефективність роботи розвідтовариства ЗСУ та розвідтовариства України підтверджується беззаперечними доказами.

Цими думками у своєму блозі поділився політичний експерт та співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Експерт зазначає, що ефективність роботи розвідтовариства України неодноразово підтверджувала місія ОБСЄ. Зокрема, він наводить приклад із інформацією про проходження російської колони техніки на територію окупованої Луганської області, яку ще в червні надала громадська ініціатива «Права справа» і за 2 місяці підтвердила місія ОБСЄ.

Окрім цього, такі провокативні дії на лінії умовного кордону України з Росією не могли не зацікавити й західних партнерів. Так, стурбованість висловив представник США в ОБСЄ.

«Бо проходження колон повз офіційні контрольно-пропускні пункти свідчить не про гуманітарний, а про військовий компонент», - пояснив Снєгирьов.

Задля приховування стратегічної інформації про передислокацію та проходження колони техніки спецслужби «ЛНДР» вжили певних заходів. Зокрема, на період з 15 по 17 лютого у 9-ти районах Луганської області був відсутній телефонний зв’язок.

Бойовики не могли не відреагувати на витік інформації.

«Після оприлюднення в ЗМІ на провідних українських каналах бойовики забороняють місії ОБСЄ роботу на кордоні (КПП Ізварино і Должанський)», - додає Снєгирьов.

Отже, свої подальші наміри та дії на території Луганської області бойовики приховуватимуть.

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