Есть мнение о том, что Украина не может одалживать по низкой процентной ставке в связи с существующей угрозой российского вторжения, исходя из этого мы должны переплачивать, по сравнению с другими государствами, имея большие риски.

Как сообщает Politeka, об этом рассказал экономист Алексей Кущ в своем блоге на Youtube.

«В какой-то мере это было правдой, но эта правда применялась с целью циничных манипуляций, потому что сейчас в мире низкие нулевые процентные ставки, многие страны размещают свои долговые обязательства даже с отрицательной доходностью», - сказал экономист.

Украина размещает свои долговые обязательства под 7% годовых, всегда считалось, что это связано с войной и рисками, но после последних событий в Армении – боевые действия в Нагорном Карабахе, при том что эта страна входит в Таможенный союз, не стремясь в Европу, смогла разместить долговые обязательства, сделав это под ставку 3,8%.

«Украина переплачивает огромное количество процентов, выпуская свои долги, причины этой переплаты должны искать правоохранительные органы. На мой взгляд переплачиваем как минимум 3%. Три процента на 1 млрд. долларов, это 30 млн. долларов в год. Если мы берем выпуск украинских еврооблигаций в размере 2 млрд., это значит порядка 60 млн. долларов в год, как правило еврооблигации выпускаются на срок от 10 до 15 лет, то есть за 10 лет это получается 600 млн. долларов», - рассказал эксперт.

Основная причина всего этого кроется в лоббизме инвестиционных банкиров, финансовых спекулянтов и приводит к завышению процентных ставок. При анализе схем на внутреннем рынке капиталов при выпуске ОВГЗ коммерческие банки получают рефинансирование по льготной процентной ставке и тут же размещают их по завышенной ставке, получая большой заработок на пустом месте.

Напомним, Politeka ранее сообщала, что Украина может проиграть Китаю арбитражный спор на 3,5 млрд долларов.

Также Кущ рассказал о потерянном потенциале аэрокосмической отрасли Украины.