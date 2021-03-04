Китайські інвестори, будучи чи не головними партнерами України у сфері торгівлі, спробували приватизувати запорізький завод «Мотор Січ». Україна відповіла на це санкціями, а Китай у грудні ініціював арбітражний спір задля відшкодування збитків на суму 3,5 млрд доларів.

Економіст Олексій Кущ у програмі «Честный взгляд на экономику» запевнив, що Китай буде мститися, але до рішучих заходів проти України не вдасться.

«Уперше за всю історію дипломатичних відносин китайський посол вніс ноту протесту», - коментує Кущ ситуацію. Довгий час Китайська Народна Республіка була чи не головним партнером України у сфері торгівлі: торговий оборот переважав 10 млрд доларів. Але тепер введені санкції обернулися для держави ризиком програти арбітражний спір і заплатити майже 4 млрд доларів.

Експерт зазначає, що китайці надають перевагу холодній помсті, а тому рішучих заходів проти України можна не чекати. Тим не менш, без відповіді з боку Китаю ця ситуація не залишиться.

Олексій Кущ зазначає, що Сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, аби Китай отримав стратегічні технології з України. «Найбільший інтерес для Пекіна представляють не стільки виробнича потужність "Мотор Січ", скільки розробки», - пояснює він.

Нагадуємо, Кущ оцінив можливості партнерства України із Саудівською Аравією.

Раніше Politeka повідомляла про те, що США активно поширюють свої інтереси на інші держави.



