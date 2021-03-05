Какие изменения предстоят украинской школе в ходе реформы? Действительно ли из неё исчезнут десятые и одиннадцатые классы?

Как сообщает Politeka, эти вопросы в эфире программы «Что дальше?» рассматривает директор специализированной школы № 210 в Киеве Дмитрий Ламза.

«Новая украинская школа – прежде всего пространство свободы. Это тот момент, где мы как педагоги, дети как участники учебного процесса, родители как их поддержка – мы все должны быть свободными», - говорит он.

Что касается трансформации учебных заведений – да, сейчас такая трансформация происходит по всей Украине, а не только в Киеве и областных центрах. По мнению Ламзы, главное в этом деле – правильная организация и точная информированность всех участников процесса. А у нас всё происходит иначе: на каком-нибудь канале взрывается информационная бомба, и начинаются разговоры: «Десятых классов не будет». Почему их не будет? Этого никто не объясняет.

«Сейчас я попробую пояснить. Учебные заведения имеют разные уровни. Начальная школа – это первый-четвёртый классы. Средняя школа, или, как её называют, гимназия – до девятого класса включительно. А дальше, с десятого класса, начинается профильное образование. Да, не все школы, особенно в сёлах, имеют профильные классы, где подростков можно чему-то научить. И сейчас государство профилирует школы. Если, например, школа профилирована под информатику, под IT-технологии, то там всё приспособлено для этого», - рассказывает Дмитрий Ламза.

Ранее Politeka рассказывала о том, как этот учитель возглавил школу.

Также говорилось о том, как большинство молодёжи лишается доступа к достойному образованию.