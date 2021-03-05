Какие изменения предстоят украинской школе в ходе реформы? Действительно ли из неё исчезнут десятые и одиннадцатые классы?
Как сообщает Politeka, эти вопросы в эфире программы «Что дальше?» рассматривает директор специализированной школы № 210 в Киеве Дмитрий Ламза.
«Новая украинская школа – прежде всего пространство свободы. Это тот момент, где мы как педагоги, дети как участники учебного процесса, родители как их поддержка – мы все должны быть свободными», - говорит он.
Что касается трансформации учебных заведений – да, сейчас такая трансформация происходит по всей Украине, а не только в Киеве и областных центрах. По мнению Ламзы, главное в этом деле – правильная организация и точная информированность всех участников процесса. А у нас всё происходит иначе: на каком-нибудь канале взрывается информационная бомба, и начинаются разговоры: «Десятых классов не будет». Почему их не будет? Этого никто не объясняет.
«Сейчас я попробую пояснить. Учебные заведения имеют разные уровни. Начальная школа – это первый-четвёртый классы. Средняя школа, или, как её называют, гимназия – до девятого класса включительно. А дальше, с десятого класса, начинается профильное образование. Да, не все школы, особенно в сёлах, имеют профильные классы, где подростков можно чему-то научить. И сейчас государство профилирует школы. Если, например, школа профилирована под информатику, под IT-технологии, то там всё приспособлено для этого», - рассказывает Дмитрий Ламза.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
"Холостячка" Мишина заткнула за пояс самого Винника, неожиданные кадры: "Ксюша красивее..."
Роковая Никитюк без белья нагнулась вперед, маня размером декольте: "Сочная, как модель с плакатов"
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Ранее Politeka рассказывала о том, как этот учитель возглавил школу.
Также говорилось о том, как большинство молодёжи лишается доступа к достойному образованию.