Украинские власти должны заявить о создании политического представительства Автономной республики Крым и параллельных органов власти в изгнании.

Как сообщает Рoliteka, об этом заявил в программе «Политика Наизнанку» эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Украинская сторона должна заявить о создании правительства в изгнании, то есть политического представительства Автономной республики Крым. Это то, что в годы Второй мировой войны предложил польский народ, создав правительство в изгнании в Лондоне, и которому Великобритания оказывала дипломатическую и финансовую помощь. То же самое мы должны сделать на украинской территории. Заявить о том, что есть органы власти, которые готовы на момент освобождения оккупированных территорий непосредственно заняться вопросами хозяйственной деятельности», – рассуждает он.

«Следует создать и параллельные органы местной власти, прекрасно понимая, что на момент оккупации Российской Федерацией Автономной республики Крым проведение выборов невозможно. По моему мнению, первое, что должен сделать Президент – это объявить о создании военно-гражданских администраций соответственно во всех районах АР Крым. Тогда вопрос выборов отпадает автоматически, а мы продемонстрируем странам Запада, что Украина делает первые практические шаги по освобождению оккупированных территорий», – убежден Снегирев.

Он также считает необходимым переоснащение украинской армии, не отвергая военный компонент освобождения оккупированных территорий.

«Нам говорят, что военный сценарий не следует рассматривать априори, потому что это будет военно-политической катастрофой для Украины. Подобные сентенции свидетельствуют о том, что мы демонстрируем Западу свою неготовность освобождать наши территории. И здесь вопрос не в том, Соединенные Штаты нас поддерживают или не поддерживают. Поддержит нас Германия или Франция. Мы должны заявить о защите национальных интересов и суверенитета. Соответственно заявить, что мы рассматриваем не только политико-дипломатический путь освобождения оккупированных территорий, но и оставляем за собой право освобождения наших территорий военным путем», – провозглашает Снегирев.

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Снегирев заявлял, что в гибридной войне надо отвечать гибридными действиями.