Власть еще не решилась дать украинцам разрешение и доступ к оружию

Как сообщает Politeka, об этом заявил политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге, а также рассказал, как решила украинская власть вопрос легализации оружия в стране.

Бортник рассказывает, что предложение легализовать оружие включало в себя и предложение ввести на него права. Это должно было работать по аналогии с водительскими правами: указывается, на оружие какой категории гражданин имеет разрешение.

«Законопроект не был проголосован в парламенте, а также попытка отправить его на второе чтение провалилась», - сообщает эксперт. По его мнению, в этом вопросе столкнулись две разные позиции.

Сторонники этого законопроекта считают, что легализация оружия позволит гражданам приобрести для себя инструмент защиты, противники - что это приведет к массовым перестрелкам на улицах и в домах людей. Нужно понимать неизбежность возникновения большого легального рынка. В подтверждение этого Бортник называет конкретные цифры: согласно официальным подсчетам 1,3 млн единиц находится у граждан, если же обратиться к неофициальным, то это число вырастет еще на 5-7 млн.

«Мне кажется, что доступ к оружию все же должен достаточно серьезно регламентироваться», - комментирует Бортник. Он добавляет, что такое право должно предоставляться только тем людям, которые отвечают следующим критериям: взрослый возраст, здоровая психика, финансовая стабильность, хорошая репутация, незапятнанная уголовным преследованием.

«Но в наших условиях, когда не функционирует государство, когда контроль невозможно обеспечить, к полной легализации оружия подходить еще довольно рано, так же, как и марихуаны, и всех остальных "радостей", которые мы полноценно контролировать не сможем», - заключает эксперт.

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