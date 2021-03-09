Нема жодних претензій до Дениса Шмигаля, отже, ще до початку літа прем’єр зуміє вийти з Кабміну сухим із води.

Так у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» заявив Андрій Вігірінський, спеціаліст із правознавства.

«Вийшов сухим з води. Ні, ще не вийшов, до речі. Але, кажуть, вийде до літа», - розповідає Вігірінський. Він пояснює, що претензій до Дениса Шмигаля бути не може, оскільки той лише підписав колегіальні рішення Кабінету міністрів. Мовляв, Міністерство фінансів, у чиї зобов’язання входить закриття держборгу, визначення проспектів емісії та процентних ставок, є вотчиною профільного міністра.

Так само повністю та безкарно виходить і весь Кабмін. «До речі, а кому у нас претензії можна з Кабінету міністрів про щось якісь пред'явити?», - запитує експерт. Він розповідає про незалежних регуляторів у сфері енергетики, у цінних паперах, у гральному бізнесі, а також про наглядові ради держпідприємств, відповідальним за які є Сергій Лещенко.

З огляду на це, пояснює Вігірінський, висунути претензії Кабміну можливо, але для цього необхідно відразу документувати справу. Тим не менш, додає, що останнім часом так не робиться. «Тому, Шмигаль закінчить свою каденцію, у нього в Вікіпедії, в трудовій книжці буде написано: "Був прем'єр-міністром рік. Без програми"», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, експерт оцінює роботу Дениса Шмигаля на посаді прем’єра .