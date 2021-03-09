Прошло 7 лет от захвата территории, а украинская власть до сих пор не имеет плана по их возврату.

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал Дмитрий Снегирев, политолог и сопредседатель ГИ «Правое дело», в программе «Политика Наизнанку».

Эксперт отмечает, что использование фактически недействующих документов о сотрудничестве со страной, которая в данный момент выступает агрессором, считается юридически недопустимо.

«На седьмом году войны Украина должна, наконец, денонсировать государственный договор с Россией, который фактически связывает руки нашим западным партнерам в вопросах предоставления военной помощи», - рассказывает Снегирев.

Политолог рассказывает об интервью с Ходжесом, генерал-лейтенантом войска США: он заверил, что США будет оказывать помощь Украине в процессе деоккупации, если Украина даст сигнал - четкий план дальнейших действий.

Рассматривая возможные шаги со стороны Украины и дальнейшее развитие событий, Снегирев отмечает, что прежде всего нужно заняться делом Черноморо-Азовского бассейна. Он замечает, что решать вопрос нужно именно в такой слитности форме, а не разделять его на проблему присутствия РФ в Азовском море и проблему блокировки украинских портов Черного моря.

В таком случае, денонсация договоров с РФ как раз вовремя. «Первый из них, договор 2003 года между Украиной и Россией, признает акваторию Азовского моря как внутреннего моря двух государств: России и Украины», - напоминает Снегирев. Он объясняет, что согласно этому документу другие страны не могут без согласия РФ воспользоваться Керченским проливом.

Большой ущерб нанесен и портам Мариуполя и Бердянска: их загруженность уменьшилась на 30%, а это означает уменьшение поступлений в госбюджет.

Напоминаем, Илия Куса считает санкции США против России напрасными.

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