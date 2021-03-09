Євросоюз реалізує геокультурний проєкт з європеїзації, який є більше ніж торгівлею і політичним партнерством.

Про це сказав політолог Андрій Єрмолаєв у програмі “Романенко Бесіди”.

"Євросоюз, хоч це і політичне утворення - це геокультурний проєкт. Який супроводжується, наприклад, такий конкурентною стратегією, глобалізацією, як європеїзація. Яка більше, ніж політичне партнерство. Більше, ніж просто торгівля. Це якісь цивілізаційні орієнтири. Соціального, політичного самооблаштування цілих народів", - сказав Андрій Єрмолаєв.

Він зазначив, що Україні доведеться пройти через весь вантаж історичних завдань.

"Найпарадоксальніше, що переважна більшість нинішніх європейських держав, включаючи такі великі, як Франція, Німеччина - проходили дуже стисло схожий шлях відразу після Другої світової війни. Після краху ось першого ліберального Заходу, захопленості національною ідеєю, і гомогенізацією своїх держав. З виникненням після перших нацифікацій внутрішніх конфліктів на етнічному грунті. Я навіть не про хід Другої світової. А про її наслідки... Зараз Європа входить в нову фазу - їй потрібно знову повертатися до ідеї котла, якій була відома імперія, але ще невідома нинішнім європейським державам. А Україна це взагалі проходить в стислі терміни буквально в лічені роки", - додав політолог.

Як повідомляла Politeka, Силантьєв зазначив, що у нас з 2016 року закрита дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ.

Також Politeka повідомляла, що Риженков зазначив, що українські компанії, на відміну від європейських, проводять екомодернізацію без державної допомоги.