Грозит ли Украине кризис государственности? Если да, то чем он обусловлен, и можно ли его избежать?

Как сообщает Politeka, об этом в своем видеоблоге рассуждает политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Государственные связи у нас настолько разорваны, а инфраструктура настолько деградировала, что ни у кого в мире не найдётся столько денег, чтобы всё восстановить. Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили», - говорит он.

По мнению Чаплыги, то, во что превратился этот завод, не то что не может приносить деньги – оно уже становится опасным для всех. Перед всеми, кто живёт вокруг этого завода, возникает проблема: нужно что-то со всем этим делать, иначе все оказываются под угрозой. Но ни у кого отдельно взятого нет столько денег, чтобы восстановить производственный комплекс в полном объёме, чтобы он приносил пользу и тем, кто там работает, и окружающим.

Намного выгоднее сделать по-другому: кто-то берёт отдельные цеха, вкладывает в них деньги и развивает. Или же не развивает, но, по крайней мере, приводит в состояние, безопасное для окружающих.

«К тому моменту, когда начинается расшивание, уже ни у кого нет достаточно средств, чтобы вытащить из грязи всю систему. Эта проблема и может лечь в основу кризиса государственности», - считает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал украинцев перестать считать сильное государство фетишем.

Также Чаплыга напомнил, что измена родине – это нанесение вреда государству, а не власти.