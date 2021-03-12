Украинский политик Николай Томенко рассказал про провалы власти в вопросах вакцинации

Как передает Politeka.net, лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко заговорил об этом в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его мнению, есть два момента, которые влияют на плохую вакцинацию в стране.

«Первая проблема - полный провал работы по подготовке вакцинации властью. Лживые, радужные планы о том, что мы все с января 2021 года будем в передвижных госпиталях, в палатках специальных, расставленных в Киеве, вакцинировать массово людей. То есть, вся страна будет вакцинироваться Pfizer, затем британской вакциной. И как только сроки отодвигались, народ начал сомневаться. А потом, когда начали меняться названия вакцин, народ еще больше стал сомневаться. Я думаю, что этот провал повлиял», - объясняет политик.

Он также отметил, что его удивляет поведение некоторых политических групп, которые критикуют вакцину из Индии.

«С другой стороны, провалом воспользовались оппоненты. ОПЗЖ и Медведчук как лоббисты «спутничка» всегда атаковали западные вакцины. Для меня удивительно, что команды Порошенко и Яценюка сейчас более жестко атакуют британскую вакцину, изготовленную в Индии, чем Медведчук. Для меня это неожиданность», - добавил Томенко.

Напомним, что Николай Томенко будет баллотироваться на Черкасчине: "Уже около 30 лет активно занимается своей малой родиной".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко напомнил печальную историю о Черкасском драмтеатре имени Тараса Шевченко: «Поучительно…».

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