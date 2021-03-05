Сенсорну кнопку для голосування у Верховній Раді повинні були ввести ще 13 років тому

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Політик зазначив, що поява сенсорної кнопки в Раді напрошувалася вже давно.

"Я відкрию вам таємницю: робити зауваження багатим групам депутатів у Раді було безглуздо. Там була така історія, що біднішим депутатам платили за те, що вони натискали за багатих. Таке було в період Януковича, коли один депутат натискав по шість кнопок", - розповів політик.

Також Томенко підкреслив, що дане нововведення мало працювати більше десяти років тому.

"Чому не поставили раніше? Вони придумували всілякі відмазки, а зараз розпорядженням Верховної Ради Разумков ввів цю систему. Це означає, що всі попередні п'ять голів Верховної Ради могли ввести сенсорну кнопку. Це означає, що вони всі зловживали службовим становищем. Наприклад, президент говорив, що "у нас мало голосів, потрібно перестрахуватися і натиснути пару зайвих голосів". Фактично, попередні 13 років президенти, голови Верховної Ради, прем'єр-міністри обманювали український народ", - пояснив Томенко.

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