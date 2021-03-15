Налоговой амнистией не должны заниматься общественные деятели, политики и люди, которые не создают бизнес

Идея налогвовой амнистии в Украине может быть нереализована из-за нескольких факторов

Об этом в эфире Politeka-Online рассказал экономист Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



"Любая идея может быть извращена, когда ею занимаются непрофессионалы и коррупционеры. Первое: налоговой амнистией не должны заниматься общественные деятели и политики, люди, которые не создают бизнес. Они не понимают, почему, например, кто-то оформляет актив на кипрскую или швейцарскую компанию - ими движет опасность показывать, что у тебя есть активы в Украины, недоверие к государству и правовой системе.

Вот например любой банк Украины зарегистрирован на "нерезе" (нерезидент - ред.) - конечный бенефициар. Потому что невозможно привлечь деньги на мировых рынках, невозможно привлечь финансовые операции в правовом поле Украины", - отметил Атаманюк.

По его словам, суть и опасность налоговой амнистиии заключается в том, что эта хорошая идея может нереализована.

"Опасность в том, что общественники и политики рассказывают о том, сколько мы денег получим в бюджет. Однако задачей налоговой амнистии не является наполнение бюджета. Задача - легализация капитала, формирование среднего класса и формирование нулевой точки отсчета в отношении между бизнесом и государства.

Что важнее: получить важнее какие-то миллионы разово или получить миллиарды, которые потом пришли в экономику страны? Конечно же второе. И поэтому через эту призму нужно делать.

В нынешнем законопроекте написано, что деньги, которые находятся на счетах иностранных банков, можно будет перевести (легализовать) в украинские банки при ставке 9%. Я сразу говорю, что будет 0 (ноль). Потому что в Швейцарии (кантон Цуг) дают возможность законного происхождения денег за 3% с оборота. И кому больше будет доверять украинский бизнесмен? Точно не украинскому банку.

Человек должен не просто завести деньги и легализовать, а понимать, зачем это ему надо. Чтобы эти деньги влились в экономику, чтобы они работали и появился внутренний инвестор", - объясняет Юрий Атаманюк.

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