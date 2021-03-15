СНБО заявила о намерении вести расследование государственной измены о подписании «Харьковских соглашений», но в списках обвиняемых много тех политических деятелей, которые сегодня проявляют только патриотические настроения. По мнению украинского политика Николая Томенко, эту ситуацию с поиском и наказанием виновных можно назвать политическим троллингом, что он сказал в своем видеоблоге в программе Tomenko online.

Как пишет Politeka.net, заявив о своих намерениях вести расследование политического предательства о подписании «Харьковских соглашений», СНБО определила 236 депутатов виновными в их ратификации. «Ими статус и место расположения российского Черноморского флота на территории украинского Севастополя продолжался до 2042 года с правом пролонгации еще на 5 лет», - напоминает Томенко суть вины.

Политик отмечает, что большое количество имен в списке обвиняемых сегодня заявляет о своих патриотических настроениях. Следовательно, с позиции политического троллинга Порошенко, «Партии Регионов» и других тогдашних сторонников «Харьковских соглашений» эти решения скорее имеют идеалистический характер.

Томенко напоминает, что Литвин поднял это решение на голосование наперекор парламенту, его поддержал руководитель Конституционного суда Сергей Головатый и нынешний депутат Киевсовета Александр Омельченко, кроме этого присоединились коммунисты и депутаты из ряда других фракций, в частности Игорь Палица, лидер патриотически настроенной партии «За будущее». Мол, интересных лиц, которые тогда поддержали ратификацию «Харьковских соглашений», а сегодня заняли высокие должности и громко говорят о патриотизме, достаточно.

«Какой результат будет с этого политического троллинга и поиска предателей украинского государства в период Януковича?», - спрашивает политик и отвечает однозначно - никакой. Причина этому - парламентский индемнитет, который предусматривает защиту депутатов. С другой стороны, говорит он, вполне возможно начать расследование по поводу «Харьковских соглашений» против самого Януковича, тех, кто возглавляет Министерство иностранных дел, а также Литвина. «А список предателей в 236 голосов - это, так, напоминание каких-то политических вещей и расстановки акцентов», - считает Томенко.

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