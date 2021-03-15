Під час ефіру програми «Романенко.Беседы» український філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв розповів про газ як про політичний інструмент.

Політолог вважає, що газ це суто політичний товар, з яким треба вміти працювати. Ті, хто навчився ним управляти з років незалежності не мали можливості транспортувати газ у великій кількості, оскільки не було політичних зв’язків(так званих «політичних криш»).

«А враховуючи, що «кришу» доводилось забезпечувати з двох сторін – це завжди було пов’язане з розподілом сил якнайменш у двох режимах: українським і російським. І не треба забувати, що доволі важливу роль відіграв туркменський та узбецький газ, але все ж таки у меншій мірі», - зазначив Андрій Єрмолаєв.

За його словами, майбутнє відомих бізнес-груп безпосередньо залежало від політичного режиму. Зміна цін, обнуління, питання з поставками газу відігравали велику роль на економічній ситуації політичного режиму, а саме на можливості та ступінь свободи держави. Прикладом може слугувати зміна російського політичного режиму: Вяхирєва змінилася на команду Путіна, яка керує Газпромом й досі.

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