Как сообщает Рoliteka, в своем блоге «Tomenko online» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что города не показывают пример экономии и оптимизации средств.

«Черкасский городской совет поддержал своего председателя, и назначил ему шестого заместителя. Неужели в Исполкоме черкасского городского совета, городской председатель, избранный во второй раз, и другие специалисты не знают, что делать и им нужно больше заместителей», - отметил Томенко.

Также политик добавил, что единственная партия, которая позиционировала себя как оппозиционная – «Голос» завершила свою оппозиционную деятельность. Этот шестой заместитель был именно из партии «Голос».

«Теперь голос завершил свою оппозиционную карьеру в городе Черкассы. Посмотрим, не начнет ли ссориться черкасская власть без оппозиции за бюджетные средства и за землю, как обычно в местных советах ведется. Сегодня в ситуации, в которой мы находимся, что нечем финансировать больницы, школы, библиотеки, музеи и т.д., тотальное увеличение чиновничества превращает черкасскую область из земли Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко на землю чиновников, которые считают, что им все дозволено», - подчеркнул Томенко.

Напомним Politeka публиковала, что Томенко раскрыл правду о Наблюдательных советах вузов: "Сложилась уникальная ситуация".

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