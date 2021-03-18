Последний съезд «слуг народа» сделал выводы своего правления, которое продолжается уже почти 2 года, а также принял идеологический документ, который должен поднять развитие Украины на новый уровень.

Как пишет Politeka.net, об этом в программе «Романенко важное» сообщил политолог Юрий Романенко.

Политолог пытался разобрать доктрины, принятые в итоговом документе «слуг народа». Как известно, программа называется «Країна мрій». «Детей, конечно, можно в этом убедить, что существует такая страна, но это больше похоже на все хорошее и против всего плохого», - говорит Юрий Романенко, считая, что задачи программы на это и ориентированы, особенно, если вдумчиво их прочитать.

«Країна мрій» предусматривает уверенность в будущем Украины, что обеспечивает, по идее, политика государства. Тем не менее, эксперт обращает внимание на то, что отражает почти двухлетнее президентство Владимира Зеленского. Партия «Слуга народа», по его мнению, двигалась от либерализма через жесткое регулирование со стороны государства в социалистическом плане и пришла к креативному центризме.

С другой стороны, положение об «экономике с прозрачными рынками без монополии и коррупции» тоже не привело к заявленным результатам. Мол, за два года ощутимых изменений не произошло.

«Честная и белая зарплата, что растет в соответствии с приобретением человеком новых знаний и навыков и рост экономики Украины в целом», - это еще одно положение программы. Тем не менее, политолог Юрий Романенко обращает внимание, что это не слишком касается повышений минимальной заработной платы и государственных пенсий. Но в то же время такие утверждения неоднократно поднимали предшественники нынешней власти. «Повышение минимальной зарплаты делается исключительно для того, чтобы больше собирать налогов», - считает эксперт.

Напоминаем, Москалюк считает, что Коломойский в теневой политике находится уже давно.

Ранее Politeka сообщала о том, что любой новый политический проект будет подстроен под выборы.