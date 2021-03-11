На виборах 2019 року новий президент Володимир Зеленський привів до парламенту «Слугу народу», яка стала монобільшістю. Але до нашого часу ситуація суттєво змінилася. Чи може з'явитися новий політичний проєкт?

На це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» дає свою відповідь кандидат юридичних наук, адвокат, політолог, асистент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Москалюк.

«Будь-який новий політичний проєкт буде підлаштований під вибори. А до них ще три з половиною роки. Занадто довгий термін, щоб зараз починати створення нової партії. Тому для Ігоря Коломойського було б логічніше намагатися наростити свій вплив на «слугу народу», створюючи передумови для дострокових виборів», - вважає юрист.

Він нагадав відомий вислів Леніна: «Вчора було рано, завтра буде пізно». На думку Москалюка, олігарх упустив той момент, коли йому слід було змінити «команду».