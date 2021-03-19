Как сообщает Рoliteka.net, в программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог и анархист Михаил Чаплыга провел параллель между Чили во времена Пиночета и Украиной сейчас.

«Хочу рассказать вам историю о том, как получилось обыграть тирана. Представьте себе, что вы живете во времена Пиночета в одной южноамериканской стране. Решил себе Пиночет править долго и решил воспользоваться инструментом «Народа у власти». Пиночет говорит, - «Вот, мы сейчас проведем референдум по поводу моего правления, изменения Конституции и буду демократически править вечно»», - начал Чаплыга.

По словам анархиста, в этой истории – всё точно как у нас. Оппозиция, конечно, была какая-то в Чили при Пиночете, но она была разрозненная и толку с неё не было никакого. По всем каналам, газетам шла пропаганда политической силы Пиночета, а все неугодные каналы отключили. Полная «диктатура демократии». А если Пиночет объявлял референдум, сразу всем было известно кто победит.

«То есть никакой надежды вообще не было. Как вы себе представляете действие оппозиции в такой ситуации, как в Чили? На государственном телевидении, даже при диктатуре, оставили какие-то минуты каждой политической силе, для видимости «демократии», чтобы они могли что-то «агитировать» по поводу референдума Пиночета. А-ля, вот вам альтернативные голоса на фоне нашего «могучего» и «единого народовластия»», - сказал Чаплыга.

Чаплыга продолжил, что тогда, если бы какой-то анархист появился на телевидении и заявил, что победит Пиночета – все бы просто засмеялись. Но удивительно, что всё равно удалось свергнуть диктатуру Аугусто Пиночета. Дело в том, что тогдашняя оппозиция в Чили не рефлексировала, как сейчас политики в Украине: «Ой да что вы делаете?», «Это против свободы слова!». Разные оппозиционные партии собрались и договорились, что они ни слова не скажут о себе. Ни слова не скажут против кого-либо другого.

«Они договорились, что у каждого из них есть эфирное время, то есть в сумме если их 10 партий, а времени дается по 10 минут, то 100 минут эфирного времени. И они взяли эти 100 минут и разделили на все партии. Каждая партия просто рассказывала «кусочек» одной длинной истории в 100 минут, о том, какая прекрасная будет страна Чили без диктатуры», - рассказал Чаплыга.

Политолог добавил, что они отказались от негатива, критики и рефлексии. Оппозиционные партии вещали, как в этой стране будет прекрасно жить без диктатуры, каково будет быть свободным, не ограничиваться цензурой. Они выиграли, а референдум Пиночета провалился.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.